Новак Джокович посочи причините за шокиращата си загуба

Новак Джокович претърпя шокираща загуба в първия кръг в Доха (Катар). Рекордьорът по титли от Големия шлем отстъпи пред италианеца Матео Беретини с 6:7(4), 2:6 и за пръв път от април 2022 г. насам си тръгва без победа от ATP турнир. След мача сърбинът заяви, че не е имал никакви физически проблеми и обясни причините за поражението си.

“Матео изигра перфектен мач. Сервисът му беше изключително силен и прецизен с висок процент вкарани първи удари. Нямах много шанс срещу неговия сервис. Особено във втория сет. Той беше много агресивен, играейки много умно тактически”, заяви Джокович на пресконференцията след мача.

Matteo Berrettini’s reaction after beating Novak Djokovic in Doha



Look at that smile



He lets out a massive roar



His first-ever win over Novak



After years of battling injuries… Matteo is back with more passion, hunger, & heart than ever



🇮🇹🥹



pic.twitter.com/xrjjqTv0fF