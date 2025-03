Григор Димитров тренира с Джокович и Мъри

Григор Димитров се подготвя усилено за "Мастърс"-а в Индиън Уелс, като дори имаше възможността да тренира с две от легендите на спорта – Новак Джокович и Анди Мъри, пише telegraph.bg.

Българинът, който продължава да търси първата си победа след завръщането си от контузия, ще се опита да направи силен резултат в Калифорния.

Димитров пропусна няколко седмици заради травма в адуктора, а след възстановяването си отпадна още на старта в Доха и Дубай.

В Индиън Уелс първото му изпитание ще бъде световният №36 Нуно Боржеш.

Междувременно Новак Джокович също не е в най-добрата си форма, след като претърпя разочарование в Доха, където загуби още в първи кръг от Матео Беретини.

