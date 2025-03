Скандал: Меси стъпка фланелка на Барселона - ВИДЕО

Звездата на Интер Маями Лионел Меси, стъпка и неволно "забърса пода" с фланелка на Барселона преди мача с Атланта от първенството на MLS. Тимът от Флорида победи с 2:1. Когато световният шампион излизаше на терена, фен хвърли фланелка на Барселона по него. Меси не видя това и настъпи фланелката на клуба, на който е легенда, пише btvsport.bg.

Ясно беше, че не го направи нарочно, но доста фенове се ядосаха от постъпката му.

Меси видя фланелката на земята, погледна към фена, който я хвърли и продължи напред. Мнозина смятат, че е трябвало да се върне и да я вземе от земята, но той не го направи.

"Разбирам, че не е очаквал феновете да хвърлят фланелката и той случайно я стъпи, но липсата на благоприличие да спреш и да я вземеш... Тя е на клуба, който те е направил това, което си, и е ниво на неуважение“, написа един фен.

Очаквано, имаше много подобни коментари от разочаровани привърженици на Барселона.

MESSI STEPS ON A BARCELONA JERSEY BY ACCIDENT! 🚨



Messi unintentionally stepped on a Blaugrana jersey after a fan quickly threw it as he was heading out to warm up on the field!💥👕#fcbarcelona #barcelona #messi #leomessi #barca #intermiami #interdemiami #mls pic.twitter.com/2dve3H9b7P