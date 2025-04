Славия Прага спечели титлата в Чехия

Отборът на Славия Прага спечели за 22-ри път шампионата Чехия, предаде БТА.

"Червено-белите" си осигуриха титлата още в първия мач от плейофната фаза, след като се наложиха с 5:0 при гостуването си на Сигма Оломоуц и отвориха непреодолима разлика от 16 точки пред втория Виктория Пилзен, който има да изиграе още пет мача.

За успеха над Сигма Васил Кушей вкара хеттрик, а още два гола добави Томаш Хори.

Славия печели титлата в Чехия за пръв път от сезон 2020/21, като това е осми шампионатен трофей за тима след разпадането на Чехословакия.

👟🔝 Vaska opens the scoreeeee



His fifth strike in last four league matches! 🔥 #oloslapic.twitter.com/Ch0LzRscNM