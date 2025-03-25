Димитър Димитров ще свири Левски - Ботев Пловдив

Огромна крачка към мира в Украйна! Москва и Киев приеха прекратяване на военните действия в Черно море

САЩ заявиха днес, че са постигнали споразумение с Украйна и Русия, за да се гарантира безопасното корабоплаване в Черно море и за да влезе в сила забр ...