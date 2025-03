Фен нападна Григор Димитров по време на мача с Джокович, охраната се намеси

В началото на двубоя между Григор Димитров и Новак Джокович от полуфиналната битка на Мастърса в Маями се случи нещо изключително изненадващо. Фен от трибуните очевидно нещо провокира и обиди българина, нападайки го вербално, а Гришо не се стърпя и го попита дали има някакъв проблем.

Съдията на стола веднага се намеси и бе извикана охраната, като зрителят бе незабавно отстранен. Григор впечатли с реакцията си, като не се впусна в разправия, а поиска просто мачът да продължи.

The umpire removed someone from the stands who said something to Grigor Dimitrov during his match against Novak Djokovic in Miami



Grigor responded to the person: “You got an issue?”



The umpire told security to remove the person from the stands immediately. pic.twitter.com/nOCpkfsdod