Новак Джокович и Меси си размениха подаръци в Маями

Новак Джокович имаше привилегията да бъде подкрепян от трибуните на Мастърса в Маями от легендарния футболист Лионел Меси. След мача бе запечатан исторически момент, когато двамата спортни колоси се срещнаха и размениха подаръци в съблекалнята.

Двама върховни спортисти на едно място, Новак Джокович и Лионел Меси, оставиха траен спомен за любителите на спорта по целия свят, пишат колегите от Sportal.blic.rs.

Камерата улови от трибуните футболиста на Интер Маями Лионел Меси как наблюдава на живо мача на Джокович срещу Димитров, а беше въпрос на време кога двамата ще се снимат и ще увековечат този момент.

Новак подари на Меси подписана състезателна тениска, а футболната суперзвезда му отвърна с подарък – екип на Интер Маями, клубът, за който Меси играе в момента. Тази размяна на подаръци между двамата върховни спортисти допринася за особеното значение на тяхната среща.

След победата си над Григор Димитров, която постигна в два сета, Новак публикува снимки в Instagram. В посланието си той изрази задоволство, че е имал възможността да разговаря и да прекара време с Меси и семейството му, като подчерта, че за него това е било голяма чест.

Novak Djokovic, Juan Martin del Potro, and Lionel Messi. What a group photo. (via @delpotrojuan ) pic.twitter.com/VOxRahnRNa

„Голяма чест е да се срещнеш с Негово Величество Лионел Меси и цялото му семейство. Благодаря ти, Лео. Ще се видим скоро.” - Новак Джокович

Предвид страстта на Новак към футбола, екипът на Меси със сигурност ще заеме специално място сред неговите спортни сувенири. Този ценен подарък ще стане част от впечатляващата колекция на Джокович. Що се отнася до финала на Мастърса в Маями, Новак Джокович ще се изправи на 30 март срещу чеха Якуб Меншик в битка за 100-тната титла в кариерата си.

GOATS WATCHING GOATS !



🐐🤝🐐@TeamMessi in the house to watch @DjokerNole at #MiamiOpen pic.twitter.com/TLSZjIhpV2