Арсенал официално обяви новия спортен директор

Арсенал официално обяви назначението на Андреа Берта за нов спортен директор на клуба. Той заема мястото на Еду Гаспар, който напусна през ноември.

53-годишният италианец е с висока репутация от работата си в Атлетико Мадрид, където привлече звезди като Антоан Гризман, Родри и Ян Облак. Той напусна "дюшекчиите" през януари, като прекара в Мадрид 12 години.

“Развълнуван съм да се присъединя към Арсенал в един изключително вълнуващ период за клуба. Наблюдавах с голям интерес начина, по който се развива Арсенал през последните години и се възхищавах на упоритата работа, положена за възстановяването на клуба като основна сила в европейския футбол със страстни последователи по целия свят. Клубът има страхотни ценности и богата история и очаквам с нетърпение да изиграя своята роля в оформянето на успешно бъдеще със страхотен отбор. Нямам търпение да започна в новата си роля и наистина очаквам с нетърпение да изживея първия си мач на “Емиратс Стейдиъм” заедно с нашите привърженици”, заяви Берта пред сайта на Арсенал.

We are delighted to announce that Andrea Berta is joining the club as Sporting Director.



Full details below👇