Как дъщерите на Чарли Шийн са разбрали, че баща им е ХИВ-позитивен

Актрисата Дениз Ричардс сподели в емоционално интервю, че е трябвало сама да обясни на дъщерите си Сами (21 г.) и Лола (19 г.), че баща им – актьорът Чарли Шийн – е ХИВ-позитивен, след като той изненадващо обяви диагнозата си по време на предаване на живо в шоуто Today през 2015 г.

„Беше навсякъде“, каза 54-годишната Ричардс в подкаста Whine Down с водеща Джана Креймър и добави „Мисля, че тогава ги взех по-рано от училище, защото не исках да научат от другите деца.“

Актрисата призна, че е била „леко разстроена“ от бившия си съпруг, защото не я е предупредил предварително.

„Искаше ми се да ми беше казал: ‘Ще го направя днес.’ Знаете ли, просто да ме подготви. Изведнъж беше по всички новини.“

Звездата от "Звездни рейнджъри" разкри още, че ѝ е било „трудно да обясни“ на децата какво точно означава диагнозата на известния им баща. Но добави, че това е единственият път, в който ѝ се е наложило да води толкова сериозен разговор с тях.

Denise Richards Was 'Upset' with Ex Charlie Sheen for Publicly Sharing His HIV Diagnosis Without Giving Her a 'Heads Up' to Tell Their Daughters https://t.co/FYbGmvkpMA