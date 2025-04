Мбапе се разминава с по-тежко наказание

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе ще бъде наказан от един до три мача за червения си картон срещу Алавес. Французинът извърши много груб фал срещу Антонио Бланко в мача между двата отбора от 31-ия кръг на Ла Лига и получи директен червен картон.

Първоначално се появиха информации, че Мбапе може да бъде наказан че четири или повече срещи, като така пропусне и финала за Купата на краля срещу Барселона. El Mundo твърди обаче, че в доклада на главния съдия Сесар Сото Градо пише, че в ситуацията, когато нападателят беше изгонен, той е искал да играе за топката, което ще намали санкцията му. Очаква се тя да бъде до 3 срещи.

🚨 NEW: Kylian Mbappé’s suspension will most likely be 1 to 3 matches. He will PLAY in the Copa del Rey final.



The referee’s report mentions that Mbappé was fighting for the BALL. @elmundoes pic.twitter.com/2TxPlKLZ5n