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Спортът по ТВ в четвъртък 17 април)

Спортът по ТВ в четвъртък 17 април)

17 Април, 2025 08:03 420 0

  • спортът по тв-
  • днес-
  • телевизията-
  • футбол-
  • тенис-
  • хокей-
  • вдигане на тежести

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък 17 април) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис: турнир в Барселона - МАХ Спорт 1

12.00 Тенис: турнир в Мюнхен - МАХ Спорт 3

14.40 Колоездене: Обиколка на Абруцо, трети етап, мъже - Евроспорт 1

16.00 Вдигане на тежести: европейско първенство - Ринг тв

17.00 Тенис: турнир в Барселона - МАХ Спорт 1

18.50 Футбол: „Ал Хилал“ - „Ал Халеедж“ - МАХ Спорт 4

19.00 Вдигане на тежести: европейско първенство - Ринг тв

19.00 Футбол: „Пирин“ - „Монтана“ - Диема спорт

19.45 Футбол: “Фиорентина“ - „Целйе“ - МАХ Спорт 3

19.45 Футбол: “Ягелония“ - „Бетис“ - бТВ Екшън

21.00 Голф: PGA тур, "РВС херитидж, първи ден - Евроспорт 2

21.30 Волейбол: „Тренто“ - „Пиаченца“ - МАХ Спорт 1

22.00 Футбол: „Айнтрахт“ - „Тотнъм“ - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: „Челси“ - „Легия“ - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: „Манчестър Юнайтед“ - „Лион“ - БТВ Екшън

22.00 Футбол: „Лацио“ - „Бодо Глимт“ - Ринг тв

22.00 Футбол: „Брадфорд“ - „Нотс Каунти“ - Нова спорт

02.00 Хокей: НХЛ, „Питсбърг“ - „Вашингтон“ - МАХ Спорт 2


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