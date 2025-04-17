Спортът по ТВ в четвъртък 17 април)

12.00 Тенис: турнир в Барселона - МАХ Спорт 1
12.00 Тенис: турнир в Мюнхен - МАХ Спорт 3
14.40 Колоездене: Обиколка на Абруцо, трети етап, мъже - Евроспорт 1
16.00 Вдигане на тежести: европейско първенство - Ринг тв
17.00 Тенис: турнир в Барселона - МАХ Спорт 1
18.50 Футбол: „Ал Хилал“ - „Ал Халеедж“ - МАХ Спорт 4
19.00 Вдигане на тежести: европейско първенство - Ринг тв
19.00 Футбол: „Пирин“ - „Монтана“ - Диема спорт
19.45 Футбол: “Фиорентина“ - „Целйе“ - МАХ Спорт 3
19.45 Футбол: “Ягелония“ - „Бетис“ - бТВ Екшън
21.00 Голф: PGA тур, "РВС херитидж, първи ден - Евроспорт 2
21.30 Волейбол: „Тренто“ - „Пиаченца“ - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: „Айнтрахт“ - „Тотнъм“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Челси“ - „Легия“ - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: „Манчестър Юнайтед“ - „Лион“ - БТВ Екшън
22.00 Футбол: „Лацио“ - „Бодо Глимт“ - Ринг тв
22.00 Футбол: „Брадфорд“ - „Нотс Каунти“ - Нова спорт
02.00 Хокей: НХЛ, „Питсбърг“ - „Вашингтон“ - МАХ Спорт 2
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