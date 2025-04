Джуд Белингам влезе в историята на Шампионската лига - изравни се с Икер Касияс

Джуд Белингам влезе в историята на Шампионската лига, след като изравни постижение на легендарния вратар на Реал Мадрид Икер Касияс. 21-годишният англичанин записа своя мач №47 в най-престижния европейски клубен турнир – рекорд за футболист на 21 или по-малко години.

Историческият момент настъпи в вчера вечерта, когато Белингам излезе като титуляр за „белия балет“ в реванша срещу Арсенал от четвъртфиналите на Шампионската лига на „Сантяго Бернабеу“. Така той се изравни с Касияс по най-много участия в турнира преди да навърши 22 години.

Въпреки личния успех, вечерта се оказа горчива за Белингам и Реал Мадрид. Испанският гранд отпадна от надпреварата след поражение с 1:2 у дома и общ резултат 1:5 от английския тим.

