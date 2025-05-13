Ясен е съдията на дербито Левски - Лудогорец

Волен Чинков ще ръководи дербито между Левски и Лудогорец от 35-ия кръг на еfbet Лига. Домакинството на ЦСКА на Берое е поверено на Владимир Вълков.

Срещи от 35 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025



14 май 2025 г., сряда, 15:15 ч.

ФК Локомотив 1929 - ФК ЦСКА 1948



ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев



СН: Николай Георгиев Ангелов



15 май 2025 г., четвъртък, 15:15 ч.

ФК Крумовград - ПФК Славия 1913



ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски



СН: Ахмед Яшар Ахмед



15 май 2025 г., четвъртък, 17:45 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Ботев Враца



ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Венцислав Георгиев Митрев АВАР: Станимир Лозанов Тренчев



СН: Цветан Георгиев Георгиев



15 май 2025 г., четвъртък, 20:15 ч.

ПФК Септември Сф - ФК Хебър 1918



ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Йордан Петров Петров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб



СН: Георги Владимиров Игнатов



17 май 2025 г., събота, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Берое - Стара Загора



ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Теодор Пешев Петров

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Християна Красимирова Гутева



СН: Венцислав Иванов Гаврилов



17 май 2025 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Левски - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Димитър Русанов Русев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Мартин Живков Великов



СН: Йордан Веселинов Гулев



18 май 2025 г., неделя, 17:00 ч.

Спартак 1918 - ПФК Ботев АД



ГС: Васил Петров Минев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Георги Димитров Давидов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски



СН: Георги Василев Йорданов



18 май 2025 г., неделя, 19:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Черно море



ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Венцислав Георгиев Митрев



СН: Георги Крумов Виделов