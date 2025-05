Ясни са вече част от трансферните цели на Шаби Алонсо в Реал Мадрид

Реал Мадрид се готви за натоварено трансферно лято. "Белите" ще имат нов треньор в лицето на Шаби Алонсо, а основната цел около състава ще бъде подсилване в защита. Вече е ясно, че испанският гранд ще привлече десния бек на Ливърпул Трент Александър-Арнолд със свободен трансфер. Предстои сделката да бъде официализирана скоро.

Алонсо иска да вземе още един централен бранител. Фаворит е новоизлюпеният национал на Испания Дийн Хаусен. Той има откупна клауза в договора си с Борнемут на стойност около 60 млн. евро. Хаусен е желан ит от клубове от Висшата лига, но на "Бернабеу" са оптимисти за неговото привличане, пише El Larguero.

🚨🚨 BREAKING: Real Madrid are OPTIMISTIC about signing Dean Huijsen. @ellarguero pic.twitter.com/cMyzWn8PjF

Бъдещият наставник на Реал държи да бъде привлечен и нов ляв защитник, който да бъде конкуренция на Ферлан Менди и Фран Гарсия. Към момента "белите" разглеждат три варианта. Един от тях е от досегашния клуб на Алонсо Байер Леверкузен - Алехандро Грималдо.

Друга опция е бранителят на Бенфика Алваро Карерас. Неговата цена е около 30 млн. евро.

Relevo добавя, че вариант пред испанския тим е и техният юноша Мигел Гутиерес от Жирона. Той би бил най-евтин от тримата - едва 8 млн. евро.

🚨 BREAKING: Álex Grimaldo is an OPTION for Real Madrid alongside Álvaro Carreras. @ellarguero pic.twitter.com/yzwGDcxplG