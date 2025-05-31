Спортът по ТВ в събота (31 май)

10.30 Гребане: Европейско първенство - БНТ 3
11.05 Формула 3: спринт за Гран при на Испания - Диема спорт 3
11.30 Колоездене: Обиколка на Италия, етап 20, мъже - Евроспорт 1
11.30 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 2
12.20 Порше Суперкъп: квалификация за Гран при на Испания - Диема спорт 3
14.00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 1
14.00 Спортна гимнастика: Европейско първенство - БНТ 3
15.15 Формула 2: спринт за Гран при на Испания - Диема спорт 3
17.00 Формула 1: квалификация за Гран при на Испания - Диема спорт 3
17.45 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 1
18.30 Футбол: „Арда“ - ЦСКА - Диема спорт
19.15 Баскетбол: Черно море – Рилски спортист - МАХ Спорт 2
19.30 Максфайт: бокксово събитие - Нова спорт
21.30 Кейдж уориърс: галавечер от Рим - МАХ Спорт 1
22.00 Футбол: Финал ШЛ „ПСЖ“ - „Интер“ - бТВ Екшън, МАХ Спорт 3,
22.00 Голф: PGA тур, Мемориъл, трети ден - Евроспорт 2
02.00 UFC: Бленчфийлд срещу Барбър - МАХ Спорт 2
02.00 ВКВ 41: боксово събитие от Джаксънвил - Диема спорт
03.00 Хокей: НХЛ, Едмънтън – Далас - МАХ Спорт 1
03.00 Баскетбол: НБА, „Индиана“ - „Ню Йорк“ - Диема спорт 2
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