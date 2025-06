Лошо потегляне провали амбициите на Никола Цолов в Барселона (РЕПОРТАЖ)

Българският пилот Никола Цолов бе близо до нов силен резултат във Формула 3, но основното състезание на пистата „Каталуния“ край Барселона не започна по план за българския пилот. Лошо потегляне в самото начало на надпреварата го лиши от шанс да се бори за подиума, въпреки отличната стартова позиция.

Цолов се нареди на втора позиция на стартовата решетка, зад лидера в генералното класиране Рафаел Камара. Българският състезател реагира бързо при изгасването на светлините, но впоследствие двигателят му внезапно загуби обороти, болидът премина в авариен режим и Никола бе изпреварен от почти цялата колона, завършвайки първата обиколка осми.

CAMARA LEADS INTO TURN 1! ⚡️ A slow start from Tsolov leaves him falling down the field to P8 ⬇️ #F3 #SpanishGP pic.twitter.com/h5NMtxTYRA

На третата обиколка колата на сигурността се появи заради инцидент между Хосе Гарфиас и Роман Билински в четвърти завой. При подновяването на състезанието в осмия тур Цолов изпревари победителя от спринта Иван Домингес със смела атака по външната страна на дългия трети завой и се изкачи на седмо място.

Скоро след това петият в класирането Туука Тапонен започна да губи темпо заради технически проблеми и Цолов се възползва, преминавайки на шеста позиция. В следващите обиколки българинът плътно следваше Мартиниус Стеншорн в битката за петото място, като прекара осем тура непосредствено зад него.

Tsolov is charging back through the field!



The Bulgarian Lion is back up to P6 🦁🇧🇬#F3 #SpanishGP pic.twitter.com/6nK5tNlEiH