Apple срещу ЕС: Сагата за изкуствен интелкт продължава

Отказът на Apple да стартира новия си изкуствен интелект Siri AI за потребителите в Европейския съюз се превръща в продължителен момент, който няма да бъде решен в близко бъдеще. В основата на спора стои разминаването между строгите изисквания на Закона за цифровите пазари (DMA) и философията на технологичния гигант от Купертино за защита на личните данни.

От една страна, европейските регулатори настояват за пълна оперативна съвместимост и отвореност на платформата, което би позволило на външни асистенти и разработчици да достъпват същите системни ресурси. От друга страна, Apple категорично отказва да премахне заложените защитни протоколи с аргумента, че даването на подобен дълбок достъп до лични съобщения, файлове и навици на потребителите излага над 450 милиона европейци на сериозни рискове от злоупотреба с данни.

Опитите за постигане на компромис, включително предложеният от Apple 18-месечен преходен период за постепенно внедряване на технологиите, бяха отхвърлени от Европейската комисия. От Брюксел настояват, че блокирането на Siri AI за iOS е еднолично решение на компанията, с което тя се опитва да окаже обществен натиск върху регулаторите. В крайна сметка потърпевши остават европейските клиенти, които купуват устройствата на пълна цена, но биват лишени от най-ключовата и рекламирана функционалност на софтуера. Засега няма ясен времеви хоризонт кога споразумението може да бъде постигнато.