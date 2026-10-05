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Apple срещу ЕС: Сагата за изкуствен интелкт продължава

Apple срещу ЕС: Сагата за изкуствен интелкт продължава

5 Октомври, 2026 20:11 551 4

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Двете страни не стигат до компромис

Apple срещу ЕС: Сагата за изкуствен интелкт продължава - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Отказът на Apple да стартира новия си изкуствен интелект Siri AI за потребителите в Европейския съюз се превръща в продължителен момент, който няма да бъде решен в близко бъдеще. В основата на спора стои разминаването между строгите изисквания на Закона за цифровите пазари (DMA) и философията на технологичния гигант от Купертино за защита на личните данни.

От една страна, европейските регулатори настояват за пълна оперативна съвместимост и отвореност на платформата, което би позволило на външни асистенти и разработчици да достъпват същите системни ресурси. От друга страна, Apple категорично отказва да премахне заложените защитни протоколи с аргумента, че даването на подобен дълбок достъп до лични съобщения, файлове и навици на потребителите излага над 450 милиона европейци на сериозни рискове от злоупотреба с данни.

Опитите за постигане на компромис, включително предложеният от Apple 18-месечен преходен период за постепенно внедряване на технологиите, бяха отхвърлени от Европейската комисия. От Брюксел настояват, че блокирането на Siri AI за iOS е еднолично решение на компанията, с което тя се опитва да окаже обществен натиск върху регулаторите. В крайна сметка потърпевши остават европейските клиенти, които купуват устройствата на пълна цена, но биват лишени от най-ключовата и рекламирана функционалност на софтуера. Засега няма ясен времеви хоризонт кога споразумението може да бъде постигнато.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авантгард

    0 0 Отговор
    Тези още живеят в миналото.
    Шефа им тромпет и паток прекръсти т.нар. ейай на есай.
    Оня на нвидия няколко пъти се самопоправяше в едно скорошно интервю, жалко подмазване.
    Язък за милиардите изпукани за брандирането на т.нар. ейай.
    Откачалката Самуел Алтман ще трябва да прекръсти компанийката на ОпънЕсАй.
    Това на английски звучи дооооооста бизар, хахахаха.

    20:31 05.10.2026

  • 2 мнение

    0 0 Отговор
    Апъл е най-защитената платформа

    20:37 05.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тва е доста странно от страна на Apple!

    0 0 Отговор
    Поради строгите местни регулации, iPhone устройствата в континентален Китай не използват глобалните модели за изкуствен интелект на Apple. Вместо това, Apple Intelligence се задвижва основно от модела Qwen на Alibaba, който обслужва основните функции за генериране (като обобщаване на текст, генериране на изображения и Siri) в системите iOS, iPadOS, macOS и visionOS за този регион.

    22:01 05.10.2026