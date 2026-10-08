Apple и LG обединяват сили в мащабна офaнзива за интелигентния дом

Технологичният гигант от Купертино подготвя сериозен рестарт на умната си екосистема чрез стратегическо партньорство с корейския гигант LG Electronics. Новината, разкрита от Bloomberg, маркира ключов ход на Apple в опита ѝ да стопи преднината на основните си конкуренти Amazon и Google на пазара за умни домашни устройства. В рамките на съвместната инициатива се подготвят общо седем свързани продукта:



Умен термостат и допълнителни температурни сензори

Видеозвънец и електронна брава (Smart Deadbolt)

Три типа охранителни камери: за вътрешно ползване, за външен монтаж и комбинирана версия с мощен прожектор

Всички тези джаджи ще се продават под марката на LG, която ще поемат също така тяхното производство и следпродажбено обслужване. В замяна Apple участва активно в продуктовия дизайн, инженерната разработка и пълната им интеграция със своя софтуер. Стратегията не е нова за компанията – подобни инкогнито партньорства през годините бяха реализирани с Belkin и Logitech, спестявайки на Apple огромни производствени разходи и логистичен ресурс.

Новата линия разчита на универсалните протоколи Matter и Thread, както и на традиционните Wi-Fi и Bluetooth свързаности. Това гарантира, че хардуерът ще се сработва с широк спектър от устройства. Акцентът обаче пада върху интелигентната брава, която ще разполага с Ultra-Wideband (UWB) чип. Технологията позволява автоматично отключване на входната врата при чисто физическото приближаване на собственика, носещ своя iPhone или Apple Watch.

Документацията, подадена от LG към Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC), потвърждава съществуването на новите модели, макар детайлните им спецификации и дизайн да остават конфиденциални.

Сътрудничеството идва в контекста на подготвяните от Apple собствени хардуерни устройства, сред които нов контролен център (смарт хъб) с изкуствен интелект и подобрена версия на HomePod mini. Докато собственaта гама на Apple се очаква на пазара в най-скоро време, съвместните устройства с LG ще закъснеят с няколко месеца и ще бъдат налични за потребителите в началото на следващата година.

За LG този съюз е ключов вход към ниши, в които корейската компания не беше представена от години, като вътрешните охранителни камери и електронните брави за западните пазари. За Apple това е най-сериозният опит за пълноценен рестарт на HomeKit от дебюта на платформата през 2014 година насам.