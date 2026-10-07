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BYD патентова революционна технология за охлаждане на батерията

BYD патентова революционна технология за охлаждане на батерията

7 Октомври, 2026 19:55 1 021 4

  • byd-
  • батерия-
  • зареждане-
  • технология

Все още не е ясно кога ще видим серийно вграждане на решението

BYD патентова революционна технология за охлаждане на батерията - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BYD продължава да развива технологичния си потенциал в областта на електромобилите и съхранението на енергия, подавайки патент за иновативен двукамерен корпус на батерията, който поставя началото на прехода към по-ефективно охладително решение. Патентът разкрива сериозен инженерен напредък в справянето с едно от най-големите предизвикателства пред литиево-йонните батерии – управлението на екстремните топлинни натоварвания по време на ултрабързо зареждане.

Новата архитектура залага на разделянето на батерията на две изолирани секции. Долното отделение е проектирано да бъде пълно с диелектрична охлаждаща течност, в която са директно потопени самите акумулаторни модули, докато горната камера остава напълно суха и съдържа чувствителното електрическо оборудване и управляващите блокове. Основната иновация в конструкцията се крие в прецизното насочване на сигналните и силовите кабели нагоре през горната част на мокрото отделение, като по този начин се избягва преминаването през пода или страничните стени на долната камера и се гарантира дълготрайна херметичност.

Въпреки че стандартните индустриални решения обикновено разчитат на индиректно охлаждане с плочи, пълното потапяне в диелектрична течност осигурява значително по-бързо отвеждане на топлината и перфектно термично уеднаквяване между отделните клетки. Това позволява на системата да поддържа високи мощности при зареждане без риск от деградация на клетките или активиране на защитни механизми за ограничаване на тока.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    КИТАЙ ПОБЕДА!

    20:13 07.10.2026

  • 2 Георги

    1 2 Отговор
    много скоро двг-тата ще станат музейни експонати, които ще излизат на пътя само по празници, точно като парните локомотиви и файтоните в момента.

    20:47 07.10.2026

  • 3 Хенри Форд

    0 0 Отговор
    Георги, избързваш с 100-на години.

    Коментиран от #4

    21:10 07.10.2026

  • 4 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хенри Форд":

    100тина години щяха да са ако бяха оставили тостерите да се развиват на свободния пазар без институционална подкрепа, както са се развиващи двг-тата. Сега обаче всичко е фокусирано иизнудено и частника намира защото дуржаеата му осигурява клиенти наготово. Норвегия е първата направила вече прехода за другите е въпрос на време, но далеч не 100 години.

    21:29 07.10.2026