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Новият BYD ще изминава до 2290 км с едно зареждане

Новият BYD ще изминава до 2290 км с едно зареждане

23 Октомври, 2026 14:00 1 989 12

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  • qin plus-
  • автономен пробег

BYD представи новото поколение на своя седан Qin Plus

Новият BYD ще изминава до 2290 км с едно зареждане - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският технологичен гигант BYD отново пренаписва стандартите в масовия сегмент, представяйки новото поколение на своя изключително популярен седан Qin Plus, който смайва автомобилната индустрия със своя невероятен автономен пробег. Моделът се отличава с изцяло преработена визия, залагаща на много по-изчистени линии, като традиционната радиаторна решетка е отстъпила място на затворена предна панелна форма. В комбинация с динамично оформената каросерия, запазваща разпознаваемите задни светлини на предшественика си, автомобилът излъчва далеч по-спортен и модерен характер.

Новият BYD ще изминава до 2290 км с едно зареждане

Вътре в куبيта дизайнерският език е радикално променен в посока на минимализма и високата функционалност. Qin Plus посреща пътниците с нов двулъчев волан, елегантно прикрити вентилационни отвори, фино амбиентно осветление и внушителен въртящ се централен дисплей, който се е превърнал в запазена марка на марката. Инженерите на компанията са подходили прагматично към избора на материали, като напълно са премахнали дразнещите пиано лак покрития, известни с лесното си замърсяване от пръстови отпечатъци. Вместо тях са вложени по-качествени текстури, добавени са удобни ниши за съхранение на дребни вещи, а стъклената площ на панорамния покрив е значително увеличена.

Новият BYD ще изминава до 2290 км с едно зареждане

Техническите параметри на седана вече са напълно дефинирани покрай процедурите по официална регистрация, разкриващи солидни габарити с дължина 4840 милиметра, широчина 1900 милиметра и височина 1498 милиметра при междуосие от 2800 милиметра. На пазара новата генерация ще се предлага в две технологични модификации – изцяло електрическа и усъвършенствана хибридна система. Чистият електромобил разчита на единичен електромотор с мощност 136 конски сили, чийто точен пробег с едно зареждане на батерията предстои да бъде официално обявен от производителя.

Новият BYD ще изминава до 2290 км с едно зареждане

Истинският феномен обаче се крие в плъг-ин хибридната версия, която комбинира 1.5-литров бензинов агрегат с мощност 101 конски сили и електромотор, генериращ 163 конски сили. Благодарение на тази високоефективна силова установка, декларираният среден разход на гориво е едва 2.58 литра на изминати сто километра. Комбинираният пробег на хибридния седан достига изумителните 2290 километра без необходимост от презареждане с гориво или спиране за допълнителен ток, превръщайки го в истински шампион по автономност в своя клас.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пазар илиенци

    13 3 Отговор
    китайско мюре за наивници

    14:07 23.10.2026

  • 2 Абе

    16 3 Отговор
    Автономността добре , но да седнеш в автомобил, за да гледаш някакъв телевизионен екран , мани !

    14:19 23.10.2026

  • 3 Четете преди публикуване

    6 0 Отговор
    "Вътре в куبيта дизайнерският език е радикално променен"

    Понякога така се случва с автоматичния превод от китайски!

    14:34 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Наблюдател

    5 2 Отговор
    Според мен баламосват публиката.

    14:44 23.10.2026

  • 6 Пурко

    7 1 Отговор
    2290 км, ама само на хартия.

    14:45 23.10.2026

  • 7 Пит

    5 0 Отговор
    Направо ще обикаля земното кълбо с едно зареждане 🤣.

    14:49 23.10.2026

  • 8 Гаврош

    6 0 Отговор
    Тези модерни коли стават все по-извратени. Гледах новата Тесла модел 3 - ми то никакви копчета няма - само един таблет в средата и от него се управлява всичко - от отварянето на предния капак, до посоката на движение (скоростите) - абсолютно неудобно и малоумно. Даже и лост за мигачи няма а има 2 копченца за това на кормилото и като влезеш в кръгово да се чудиш къде се завъртяха копчетата за мигачите!???

    14:50 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 гост

    6 0 Отговор
    Странно, този разход го бяха постигнали преди 2..3 години с първото поколение хибриди, но само ако се возят китайци. Като се качи един американец и даде 4.5/100. Може би зависи от начина на мислене...

    15:01 23.10.2026

  • 12 Има

    2 0 Отговор
    ли още балами, коиото да вярват на тези данни за пробег. Да оставим дори з амометн настрана, че китайските тестове са различни от WLTP (не, че поселдните са точни де.. )

    15:08 23.10.2026