Новият BYD ще изминава до 2290 км с едно зареждане

Китайският технологичен гигант BYD отново пренаписва стандартите в масовия сегмент, представяйки новото поколение на своя изключително популярен седан Qin Plus, който смайва автомобилната индустрия със своя невероятен автономен пробег. Моделът се отличава с изцяло преработена визия, залагаща на много по-изчистени линии, като традиционната радиаторна решетка е отстъпила място на затворена предна панелна форма. В комбинация с динамично оформената каросерия, запазваща разпознаваемите задни светлини на предшественика си, автомобилът излъчва далеч по-спортен и модерен характер.

Вътре в куبيта дизайнерският език е радикално променен в посока на минимализма и високата функционалност. Qin Plus посреща пътниците с нов двулъчев волан, елегантно прикрити вентилационни отвори, фино амбиентно осветление и внушителен въртящ се централен дисплей, който се е превърнал в запазена марка на марката. Инженерите на компанията са подходили прагматично към избора на материали, като напълно са премахнали дразнещите пиано лак покрития, известни с лесното си замърсяване от пръстови отпечатъци. Вместо тях са вложени по-качествени текстури, добавени са удобни ниши за съхранение на дребни вещи, а стъклената площ на панорамния покрив е значително увеличена.

Техническите параметри на седана вече са напълно дефинирани покрай процедурите по официална регистрация, разкриващи солидни габарити с дължина 4840 милиметра, широчина 1900 милиметра и височина 1498 милиметра при междуосие от 2800 милиметра. На пазара новата генерация ще се предлага в две технологични модификации – изцяло електрическа и усъвършенствана хибридна система. Чистият електромобил разчита на единичен електромотор с мощност 136 конски сили, чийто точен пробег с едно зареждане на батерията предстои да бъде официално обявен от производителя.

Истинският феномен обаче се крие в плъг-ин хибридната версия, която комбинира 1.5-литров бензинов агрегат с мощност 101 конски сили и електромотор, генериращ 163 конски сили. Благодарение на тази високоефективна силова установка, декларираният среден разход на гориво е едва 2.58 литра на изминати сто километра. Комбинираният пробег на хибридния седан достига изумителните 2290 километра без необходимост от презареждане с гориво или спиране за допълнителен ток, превръщайки го в истински шампион по автономност в своя клас.