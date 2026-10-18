Новини
Технологии »
Как работи адаптивният круиз контрол

Как работи адаптивният круиз контрол

18 Октомври, 2026 11:30 739 2

  • адаптивен круиз контрол-
  • технологии-
  • автомобили

За разлика от стандартния автопилот, който поддържа само предварително зададена фиксирана скорост, адаптивната система използва усъвършенствани радари

Как работи адаптивният круиз контрол - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Забравянето на педала на газта при дълго пътуване по магистралата някога е изисквало постоянна концентрация и милиметрово следене на трафика. Днес обаче съвременните автомобили са способни сами да преценяват дистанцията, да намаляват скоростта до пълно спиране в задръстване и да потеглят отново, освобождавайки водача от напрежението. Зад това чудо на комфорта стои една от най-интелигентните технологии в съвременното автомобилостроене – адаптивният круиз контрол, често наричан ACC.

За разлика от стандартния автопилот, който поддържа само предварително зададена фиксирана скорост, адаптивната система използва усъвършенствани радари, разположени в предната броня, и кариери с изкуствен интелект зад огледалото за обратно виждане. Тези сензори непрекъснато сканират пътя на стотици метри напред, изчисляват скоростта на движение на предния автомобил и поддържат безопасна дистанция. Ако превозният средство отпред намали ход, автомобилът сам отнема газта или задейства спирачките, а когато пътят се освободи, плавно възстановява първоначално зададеното темпо.

Тази технология не само пести сили при дълги пътувания, но играе ключова роля за безопасността на пътя. Тя елиминира риска от внезапни сблъсъци, причинени от моментна невнимание или умора, и предотвратява създаването на изкуствени тапи на магистралите, породени от резки спирания. В комбинация със системите за поддържане на лентата, адаптивният круиз контрол превръща всеки автомобил в полуавтономна машина, която прави пътуването по-гладко, по-сигурно и значително по-икономично.

Технологично погледнато, съвременният адаптивен круиз контрол разчита на непрекъснат обмен на данни между милиметрови вълнови радари с обхват до 250 метра и оптични камери с висока разделителна способност, които обработват хиляди изчисления в секунда. Чрез усъвършенствани алгоритми за машинен интелект системата филтрира статични крайпътни обекти от реални пътни участници и пресчита траекторията на движение в реално време, осигурявайки прецизно модулиране на спирачното налягане чрез електрохидравлични модули и електронно управление на дроселовата клапа.

Интеграцията на тази технология отваря пътя към напълно автономното управление от ниво 3 и нагоре, където сензорният масив се разширява с LiDAR сензори и ултразвукови датчици за пълно 360-градусово покритие. Бъдещето на тези системи е насочено към пълна V2X свързаност, позволяваща на автомобилите да комуникират директно с околната инфраструктура и други превозни средства, за да предвиждат критични ситуации далеч отвъд зрителния обхват на бордовите камери.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Горно Уйно

    2 0 Отговор
    Докато он праи сичко, я че си крепим дедовия.

    11:45 18.10.2026