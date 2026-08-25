Край на счупените двигатели, но новите коли вече страдат от съвсем други дефекти

За първи път от четири години насам надеждността на автомобилите с конвенционално задвижване на бележи трайно подобрение. Годишното авторитетно проучване Vehicle Dependability Study на агенцията J.D. Power обаче показва интересна промяна в характера на дефектите=

Докато традиционното сглобяване и механичните възли стават все по-здрави, модерните дисплеи и дигиталните асистенти се превръщат в новата ахилесова пета за собствениците.

Индикаторът PP100 (брой регистрирани проблеми на 100 автомобила при превозни средства на възраст от 13 до 48 месеца) пада до средно 192 пункта за пазара – с 5.3 пункта по-добро постижение спрямо предходния период.

Премиум сегментът отчита среден резултат от 183 PP100, докато масовите брандове постигат 191 PP100. Китайските производители също бележат прогрес, но остават с малко по-висок процент повреди – средно 201 проблеми на 100 коли.

Голямата новина от доклада е трайната победа над механичните детски болести: оплакванията от двигателя и скоростната кутия са спаднали от 9.5% през 2022 година до едва 6% през настоящата. В същото време за трета поредна година инфоразвлекателните мултимедийни системи генерират най-много главоболия, формирайки 15.9% от всички повреди, а проблемите с електронните асистенти за шофиране са се увеличили до 8.6%.

Изследването разкрива още, че след третата година от експлоатацията броят на дефектите скача рязко с цели 47 пункта, като най-честите оплаквания са свързани с шум от вятър и гуми, паразитни звуци в купето и мултимедийни бъгове.