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Край на счупените двигатели, но новите коли вече страдат от съвсем други дефекти

Край на счупените двигатели, но новите коли вече страдат от съвсем други дефекти

25 Август, 2026 17:40 2 366 5

  • автомобили-
  • дефекти-
  • изследване

Двигателите издържат все повече, но софтуерът и електрониката предават шофьорите

Край на счупените двигатели, но новите коли вече страдат от съвсем други дефекти - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

За първи път от четири години насам надеждността на автомобилите с конвенционално задвижване на бележи трайно подобрение. Годишното авторитетно проучване Vehicle Dependability Study на агенцията J.D. Power обаче показва интересна промяна в характера на дефектите=

Докато традиционното сглобяване и механичните възли стават все по-здрави, модерните дисплеи и дигиталните асистенти се превръщат в новата ахилесова пета за собствениците.

Индикаторът PP100 (брой регистрирани проблеми на 100 автомобила при превозни средства на възраст от 13 до 48 месеца) пада до средно 192 пункта за пазара – с 5.3 пункта по-добро постижение спрямо предходния период.

Премиум сегментът отчита среден резултат от 183 PP100, докато масовите брандове постигат 191 PP100. Китайските производители също бележат прогрес, но остават с малко по-висок процент повреди – средно 201 проблеми на 100 коли.

Голямата новина от доклада е трайната победа над механичните детски болести: оплакванията от двигателя и скоростната кутия са спаднали от 9.5% през 2022 година до едва 6% през настоящата. В същото време за трета поредна година инфоразвлекателните мултимедийни системи генерират най-много главоболия, формирайки 15.9% от всички повреди, а проблемите с електронните асистенти за шофиране са се увеличили до 8.6%.

Изследването разкрива още, че след третата година от експлоатацията броят на дефектите скача рязко с цели 47 пункта, като най-честите оплаквания са свързани с шум от вятър и гуми, паразитни звуци в купето и мултимедийни бъгове.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 от де да знаем

    11 0 Отговор
    ние си ги купуваме кога станат на 10 години и са издържали тестовете

    17:43 25.08.2026

  • 2 механик

    8 6 Отговор
    Не ми ли замирише на бензин , на колата не се качвам !!А Тези електрокарчета които ги правят за нищо не стават !!

    Коментиран от #3

    17:45 25.08.2026

  • 3 не си умен

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "механик":

    даже си обратното

    17:50 25.08.2026

  • 4 Голям радиатор

    4 1 Отговор
    Електрониката е пипкава и нежна не е за такива условия като нашите. Трябва да се купуват коли произведени за Близкия Изток.

    18:08 25.08.2026

  • 5 Тъжната истина

    0 0 Отговор
    Карах 190,после 124, после 203, после вече каквото дойде. Още имах 203-ката като разбрах, че имало такова животно като паразитни шумове.

    18:18 25.08.2026