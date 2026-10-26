Хуманоидният робот Digit 5 ​​може да работи повече от 20 часа на ден

Американската технологична компания Agility Robotics официално интегрира иновативната батерийна технология на Nyobolt в най-новото си поколение хуманоиден робот, обозначен като Digit 5. Машината е създадена специално за работа в складови помещения, логистични центрове и индустриални предприятия, където свеждането до минимум на технологичните паузи и престоите е от абсолютно критично значение за ефективността на бизнес процесите.

Благодарение на новото енергийно решение, Digit 5 демонстрира впечатляващи показатели за бързо зареждане, осигурявайки до 90 минути непрекъсната експлоатация след едва 9 минути престой на зарядната станция. Съотношението между работно време и време за зареждане достига рекордните 10 към 1, което представлява петкратно подобрение спрямо предишната итерация Digit 4 и нейния показател от 2 към 1.

От развойния екип на Agility Robotics прогнозират, че роботът ще успее да покрива полезни трудови задачи над 20 часа в рамките на едно денонощие, надхвърляйки капацитета на две стандартни работни смени. Въпреки че експертите все още пазят в тайна точния капацитет и техническите спецификации на клетките Nyobolt, акцентът пада върху тяхната изключителна мощност и ултрабърз заряд.

Първите клиенти ще получат достъп до усъвършенстваните хуманоидни роботи още през първото полугодие на 2027 година, като мащабното разширяване на пазарната наличност е заложено за следващите шест до девет месеца. Производителите изразяват категорична увереност, че драстично съкратеното време за възстановяване на енергията ще направи внедряването на хуманоидна роботика в търговския сектор значително по-рентабилно и икономически изгодно.