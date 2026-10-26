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Хуманоидният робот Digit 5 ​​може да работи повече от 20 часа на ден

Хуманоидният робот Digit 5 ​​може да работи повече от 20 часа на ден

26 Октомври, 2026 10:59 701 5

  • хуманоиден робот-
  • батерии

Този рекорд се постига благодарение на иновационни батерии

Хуманоидният робот Digit 5 ​​може да работи повече от 20 часа на ден - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Американската технологична компания Agility Robotics официално интегрира иновативната батерийна технология на Nyobolt в най-новото си поколение хуманоиден робот, обозначен като Digit 5. Машината е създадена специално за работа в складови помещения, логистични центрове и индустриални предприятия, където свеждането до минимум на технологичните паузи и престоите е от абсолютно критично значение за ефективността на бизнес процесите.

Благодарение на новото енергийно решение, Digit 5 демонстрира впечатляващи показатели за бързо зареждане, осигурявайки до 90 минути непрекъсната експлоатация след едва 9 минути престой на зарядната станция. Съотношението между работно време и време за зареждане достига рекордните 10 към 1, което представлява петкратно подобрение спрямо предишната итерация Digit 4 и нейния показател от 2 към 1.

Хуманоидният робот Digit 5 ​​може да работи повече от 20 часа на ден

От развойния екип на Agility Robotics прогнозират, че роботът ще успее да покрива полезни трудови задачи над 20 часа в рамките на едно денонощие, надхвърляйки капацитета на две стандартни работни смени. Въпреки че експертите все още пазят в тайна точния капацитет и техническите спецификации на клетките Nyobolt, акцентът пада върху тяхната изключителна мощност и ултрабърз заряд.

Първите клиенти ще получат достъп до усъвършенстваните хуманоидни роботи още през първото полугодие на 2027 година, като мащабното разширяване на пазарната наличност е заложено за следващите шест до девет месеца. Производителите изразяват категорична увереност, че драстично съкратеното време за възстановяване на енергията ще направи внедряването на хуманоидна роботика в търговския сектор значително по-рентабилно и икономически изгодно.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 търся модела

    7 0 Отговор
    Имате ли женски вариант и да мълчи...

    Коментиран от #4

    11:11 26.10.2026

  • 2 Коста

    3 0 Отговор
    Профсъюза какво казва?

    11:18 26.10.2026

  • 3 Сандо

    5 0 Отговор
    Точно такъв е нужен на нашите алчни и ненаситни капиталисти.А профсъюзите ще си мълчат,защото може на мястото на профсъюзните лентяи да сложат по някой робот,който може и повече работа да свърши.

    11:22 26.10.2026

  • 4 Ха ха ха

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "търся модела":

    Женски вариант и да мълчи! Няма как, няма!

    12:08 26.10.2026

  • 5 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор
    А мъж ми може да пие
    🍻 двайсе часа без умора....

    12:55 26.10.2026