Хуманоидният робот Digit 5 ​​може да работи повече от 20 часа на ден

Американската технологична компания Agility Robotics официално интегрира иновативната батерийна технология на Nyobolt в най-новото си поколение хуманоиден робот, обозначен като Digit 5. Машината е създадена специално за работа в складови помещения, логистични центрове и индустриални предприятия, където свеждането до минимум на технологичните паузи и престоите е от абсолютно критично значение за ефективността на бизнес процесите.
Благодарение на новото енергийно решение, Digit 5 демонстрира впечатляващи показатели за бързо зареждане, осигурявайки до 90 минути непрекъсната експлоатация след едва 9 минути престой на зарядната станция. Съотношението между работно време и време за зареждане достига рекордните 10 към 1, което представлява петкратно подобрение спрямо предишната итерация Digit 4 и нейния показател от 2 към 1.
От развойния екип на Agility Robotics прогнозират, че роботът ще успее да покрива полезни трудови задачи над 20 часа в рамките на едно денонощие, надхвърляйки капацитета на две стандартни работни смени. Въпреки че експертите все още пазят в тайна точния капацитет и техническите спецификации на клетките Nyobolt, акцентът пада върху тяхната изключителна мощност и ултрабърз заряд.
Първите клиенти ще получат достъп до усъвършенстваните хуманоидни роботи още през първото полугодие на 2027 година, като мащабното разширяване на пазарната наличност е заложено за следващите шест до девет месеца. Производителите изразяват категорична увереност, че драстично съкратеното време за възстановяване на енергията ще направи внедряването на хуманоидна роботика в търговския сектор значително по-рентабилно и икономически изгодно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 търся модела
Коментиран от #4
11:11 26.10.2026
2 Коста
11:18 26.10.2026
3 Сандо
11:22 26.10.2026
4 Ха ха ха
До коментар #1 от "търся модела":Женски вариант и да мълчи! Няма как, няма!
12:08 26.10.2026
5 Жоржета стресираща
🍻 двайсе часа без умора....
12:55 26.10.2026