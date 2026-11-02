Вижте как роботът KAIST борави с тежки предмети (ВИДЕО)

Корейският институт за напреднали науки и технологии (KAIST) показва съществен напредък в развитието на своите автономни машини, излизайки далеч извън границите на лабораторните демонстрации.

Разработеният от корейските инженери прототип Humanoid v0.9 демонстрира солидни възможности при извършването на силови операции в динамична среда. Отклонявайки се от традиционните сценарии за пренасяне на леки компоненти, платформата успява самостоятелно да повдига товари с маса до 20 килограма, както и да мести чрез избутване обекти с тегло достигащо 35 килограма.

Овладяването на подобни физически задачи изисква от хуманоидния робот постоянно преструктуриране на центъра на тежестта. Вземането на предмет във въздуха налага пълно поемане на товара от конструкцията, докато преместването чрез избутване по повърхност зависи от прецизната работа с триенето и текущото сцепление. За да поддържа устойчивост във всеки момент от изпълнението, Humanoid v0.9 анализира данните от вградената си оптична система с камери и мигновено променя стойката си спрямо околното пространство.

Ключът към прецизното кинетично поведение на машината се крие в използването на алгоритми за дълбоко обучение с подсилване. Чрез този метод изкуственият интелект постепенно изгражда и оптимизира двигателните си модели, адаптирайки се към сложни физически закономерности без необходимост от ръчно кодиране на всяка отделна реакция.

Новото постижение бележи сериозен скок спрямо предишното поколение Humanoid v0.7, чийто акцент бе поставен предимно върху скоростното придвижване и атрактивните движения, като познатата сценична походка на Майкъл Джексън. С актуализираната версия v0.9 корейският институт поставя ясен фокус върху практическата приложимост на хуманоидните платформи в реални промишлени и логистични задачи. Вижте повече във видеото.