Бъдещите iPhone-и може да останат без един от бутоните си

Apple може да премахне отделния Action бутон от бъдещите модели iPhone и да прехвърли функциите му към Camera Control. Промяната се очаква да започне при устройства, представени през втората половина на 2027 година, но засега става дума само за непотвърден слух.

Твърдението е на Instant Digital, публикувано в Weibo и според него еднократно натискане на Camera Control ще отваря приложението Камера, а продължително натискане ще задейства функцията, която потребителят е избрал за Action бутона. Така Apple би премахнала един физически контрол, без да се отказва от възможността за персонализирани преки действия.

Важно уточнение в публикацията е, че според слуха ще изчезне именно отделният Action бутон, а не Camera Control. Не са посочени конкретни модели, поради което остава неясно дали промяната ще обхване цялата есенна гама на iPhone през 2027 година или само част от нея.

Action бутонът беше представен с iPhone 15 Pro през 2023 година като заместник на превключвателя за звънене и безшумен режим. Той може да бъде настроен за различни действия, сред които включване на безшумен режим, активиране на режим „Фокус“, стартиране на камерата, включване на фенерчето, запис на гласова бележка или изпълнение на пряк път. По указания на Apple зададената функция се активира чрез натискане и задържане.

Camera Control се появи година по-късно при iPhone 16. Apple го описва като контрол за бързо отваряне на камерата, заснемане на снимки и видео и достъп до настройки като мащабиране, експозиция и избор на камера. При обсъжданата схема един и същ бутон ще съчетава достъпа до камерата и персонализираното действие.

Слухът се появява на фона на други непотвърдени твърдения за по-съществен редизайн на Pro моделите през 2027 година. Сред споменаваните прототипни промени са екрани с извивка по четирите ръба. Не е ясно дали премахването на Action бутона е свързано с този дизайн. Докато Apple не представи официално бъдещите устройства, не може да се потвърди нито кои модели ще бъдат засегнати, нито дали описаната комбинация от кратко и продължително натискане ще бъде реализирана.