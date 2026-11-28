Масовото производство на iPhone 18 и iPhone 18e може да започне едва около 1 януари 2027 година, твърди китайският информатор Fixed Focus Digital в Weibo. Това е поредно отлагане на срока за двата бъдещи модела, които Apple се очаква да представи през първото тримесечие на 2027 г.

„Нито един от двата модела все още не е влязъл в масово производство“, твърди източникът. Според новата информация началото е изместено към периода около Нова година, без да се посочва конкретна причина за забавянето.

Публикацията не представлява официално потвърждение от Apple. Компанията не е обявила производствения график или конкретна дата за премиерата на iPhone 18 и iPhone 18e. Марк Гърман от Bloomberg наскоро посочи февруари или март 2027 година като вероятен прозорец за представянето на iPhone 18 и iPhone 18e. Ако този график се запази, старт на масовото производство около 1 януари ще остави на Apple по-кратък период от обичайния за производство и разпределение на първите количества.

Това създава два възможни сценария: Apple да измести премиерата, за да осигури достатъчно устройства, или да запази планирания срок и да започне продажбите с ограничени наличности. Във втория случай част от клиентите може да чакат по-дълго за доставка през първите седмици. Слуховете за забавянето идват на фона на промяна в традиционния график на Apple. По-скъпите модели от поколението бяха поставени в есенната част на продуктовия цикъл, докато стандартният iPhone 18 и по-достъпният iPhone 18e се очакват през пролетта на 2027 година.

Така Apple разделя премиерите на моделите от една серия между две различни части на годината. Дали производственото забавяне ще доведе до промяна в сроковете или до временен недостиг, вероятно ще стане ясно с приближаването на очакваното представяне.