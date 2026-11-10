Хакери, свързвани с Пхенян, перат крипто от Binance

Хакери, свързвани със Северна Корея, използват собствени мемекойни, за да прикриват движението на криптоактиви, откраднати от Binance. Аналитичната компания Elliptic е проследила около 117 000 токена NEAR на стойност приблизително 430 000 долара, преминали през шест новосъздадени мемекойна между 5 и 7 ноември.

Токените са били създадени за еднократна употреба и са търгувани основно от портфейли, свързани с операцията. Един от тях използва изображение на Илон Мъск с надпис „Elon 2028 President“. Elliptic подчертава, че няма данни милиардерът да има връзка със създаването на монетата.

Как работи схемата

Операцията използва пулове за ликвидност в децентрализирани криптоборси. Първо една група портфейли обменя откраднатата криптовалута за новосъздаден мемекойн. След това друга група продава токените обратно през същия пул и получава реални криптоактиви.

Така между портфейла, който съдържа откраднатите средства, и портфейла, който ги получава, се появява междинен актив. На пръв поглед транзакциите могат да изглеждат като обикновена търговия с нов токен, а не като директно прехвърляне на открадната криптовалута.

„Хакерите използват токени, които никой не иска да купува, за да прикрият движението на откраднатите средства“, заявяват от Elliptic.

Всички операции обаче остават записани в блокчейна. Според Elliptic схемата не заличава следите, а забавя разследването, тъй като всяка допълнителна размяна изисква нов анализ на портфейли, токени и транзакции.

Шест токена и кратък жизнен цикъл

Създаването на всеки от шестте токена е струвало около 25 NEAR, или приблизително 90 долара. Токените са били търгувани интензивно в първите часове, след което са изоставяни. Нито един от тях не е търгуван след 8 ноември, а създателите на четири са изтеглили останалата ликвидност от пуловете.

Elliptic е установила, че около 11,8 милиона NEAR на стойност 43,7 милиона долара от средствата, откраднати при атаката срещу Binance, все още не са преместени. Проследените 117 000 NEAR са били насочени към други портфейли, като значителна част след това е превърната в стабилни монети или е прехвърлена през междуверижен мост.

Сходство с кражбата от Bybit

Това не е първото използване на подобна техника. През 2025 г. група, свързвана със Северна Корея, открадна 1,5 милиарда долара от криптоборсата Bybit. По-късно Elliptic установи, че най-малко 24 милиона долара от тази сума са били преместени чрез мемекойни.

Атаката срещу Binance беше извършена на 29 октомври. Binance оцени първоначалния размер на откраднатите активи на около 6,34 милиарда долара, докато Elliptic закръгля сумата до 6,4 милиарда долара. Борсата заяви, че ще покрие загубите на клиентите със средства от фонда SAFU и със собствени средства. Към 31 октомври компанията съобщи, че 98% от загубените активи са върнати или възстановени.

Източници: mezha.ua