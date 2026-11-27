Фалшивите аудио- и видеозаписи, създадени така, че да изглеждат като реални изказвания или действия на конкретни личности, ще стават все по-чести. За това предупреди ректорът на Академията на МВР проф. Илин Савов в ефира на NOVA. По думите му гражданите трябва внимателно да проверяват информацията, преди да я приемат за достоверна или да я разпространяват.

Савов коментира темата след сблъсъците в Марсилия с фенове на „Левски“. Българският отбор загуби с 0:1 от „Олимпик“ (Марсилия) на 26 ноември, а клубът съобщи за атаки срещу привърженици преди началото на мача и на почивката. Преди срещата френските власти ограничиха носенето на символи на „Левски“ в района и организираха придвижване на притежателите на билети към стадиона.

Радикализация без вербовка

Според Савов дигиталната среда вече влияе силно върху младите хора, включително чрез затворени комуникационни групи. Той определи това като „радикализация без вербовка“ – процес, при който хора се насочват към определено поведение и търсят самоутвърждаване в онлайн общности, без да бъдат привличани по традиционния начин от конкретна организация.

„Вече имаме един феномен, а именно радикализация без вербовка, тоест да се насочват млади хора да утвърждават себе си чрез комуникация в затворени групи“, заяви проф. Илин Савов.

Той призова службите за сигурност и правоохранителните органи в Европа да проследяват не само отделни нарушения, а и поведението на агитките. Според него анализът на тактическите действия и промените в поведението може да помогне за ранното разпознаване на подготовка за агресия.

Алгоритми и „платформена престъпност“

Савов прогнозира, че изкуственият интелект ще се използва за оценка на риска по време на футболни мачове. Алгоритми могат да анализират поведението на публиката и да показват коя част от нея започва да се насочва към агресивни действия в следващите минути.

По думите му през последните две години се развива и нов вид престъпност, който той нарича „платформена престъпност“. Става дума за злоупотреба със зловредни приложения, инсталирани на телефони. Те могат да извличат снимки, видеа, чатове и документи, включително лични карти, паспорти и нотариални актове.

„Много хора мислят, че това посегателство се извършва от други хора. Това не е така. В момента дигиталните престъпни организирани групи използват автоматизирани бот системи, които с програмирани алгоритми започват да атакуват и да прогнозират жертвите си“, каза ректорът на Академията на МВР.

Европол също предупреждава, че дийпфейк технологиите могат да бъдат използвани при финансови измами, манипулиране на доказателства и разпространение на дезинформация. В този контекст фалшивите записи на публични личности могат да бъдат използвани не само за подвеждане на аудиторията, но и за натиск, измама или предизвикване на обществено напрежение.

Източници: nova.bg, bntnews.bg