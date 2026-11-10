Нуждаят ли се от баланс монтираните гуми на джанти?

Въпреки че използването на отделни джанти за зимния и летния сезон спестява време и излишно главоболие при демонтажа, спестените минути не отменят необходимостта от задължителна техническа подготовка. Първата същинска стъпка изисква прецизен оглед на цялата конструкция, включително гумите и самите джанти. Появата на сериозни издутини, дълбоки порязвания, пукнатини или напреднала корозия по метала е категоричен сигнал, че тези компоненти вече не стават за безопасна експлоатация и трябва да бъдат бракувани.

Вътрешната повърхност на джантите трябва да се почисти старателно от натрупаната мръсотия, а паралелно с това е препоръчително да се провери и датата на производство на гумата. Според техническите препоръки гуми, които надхвърлят осемгодишна възраст, губят своите първоначални свойства заради стареенето на каучука и не трябва да се използват.

Дори когато гумите са съхранявани правилно и са останали на джантите, те неизбежно са били подложени на различни натоварвания през изминалия период, което води до естествено износване и изместване на тежестите. Именно затова балансирането преди новия сезон е задължителна процедура, а не излишен каприз. Успоредно с това е важно да се коригира налягането в гумите до препоръчителните стойности, като се вземе предвид температурната разлика. Зимните условия например изискват леко повишаване на налягането, тъй като с всеки спад на температурата с десет градуса стойностите в гумата намаляват с приблизително една десета от атмосферата.

Повърхността на главината и лагера също се нуждае от специално внимание и почистване от замърсявания и окиси, за да се гарантира плътно и сигурно прилягане на колелото. Процесът на монтаж крие своите специфики и по отношение на крепежните елементи. Различните джанти често изискват специфични болтове или гайки, а в някои случаи се налага използването или премахването на центриращи пръстени и дистанционни елементи.

Самото затягане никога не трябва да се прави на око, а с помощта на динамометричен ключ, който да гарантира спазването на фабричните предписания за въртящ момент. При гуми с насочена шарка е изключително важно да се следи посоката на въртене, обозначена със стрелка на страничната стена.

Специалистите съветват гумите да се балансират на всеки пет до десет хиляди километра пробег или задължително при всяка сезонна смяна. Появата на вибрации във волана при достигане на скорост около сто километра в час е сигурен симптом за сериозен дисбаланс, който изисква незабавна намеса. Игнорирането на този проблем води до ускорено износване на окачването, влошава управляемостта на автомобила и прави пътуването рисковано.