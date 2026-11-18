Много водачи остават неприятно изненадани, когато се наложи да подменят чисто нов комплект гуми доста по-рано от предварително предвиденото. Зад този на пръв поглед мистериозен проблем стои съвсем логично техническо обяснение, свързано с вида на задвижването. Практиката и наблюденията на специалистите в бранша показват категорично, че електрическите превозни средства износват своите гуми средно с десет до двадесет процента по-интензивно в сравнение с конвенционалните модели, оборудвани с двигатели с вътрешно горене.

Начинът, по който шофьорът борави с педалите, всъщност е факторът, който може напълно да промени тази статистика в едната или в другата посока. При спокоен стил на управление, без резки стартове от място и излишно превъртане на колелата, разликата в ресурса на гумите между електромобилите и стандартните коли става почти незабележима. Обратното обаче – агресивното ускорение, превръща контакта с асфалта в истинско изпитание за каучуковата смес.

Самата архитектура на колите на ток залага предпоставки за по-бързото изтриване на протектора, дори когато водачът не подозира за това. На първо място идва масивната тягова батерия, която осезаемо увеличава общата маса на колата и променя разпределението на тежестта между осите, натоварвайки допълнително контактното петно. Успоредно с това електрическите мотори разполагат с пълния си въртящ момент още от нулеви обороти, което при по-динамично натискане на десния педал неизбежно води до микроприплъзвания и буквално изпилява грайфера.

Допълнителна и често пренебрегвана причина за съкратения живот на гумите при тези превозни средства е системата за регенеративно спиране. Докато един традиционен автомобил често се движи свободно по инерция, без да натоварва ходовата част, електромобилът използва електромоторите си за постоянно забавяне с цел възстановяване на енергия в батерията. Този непрекъснат спирачен процес упражнява постоянен натиск върху гумите и ускорява тяхното амортизиране, превръщайки част от икономията на ток в скрит разход за нови гуми.