Тайният език на гумите или как малките цветни точки и ивици крият инженерни послания

Когато купувате чисто нови гуми за своя автомобил, сигурно ви е правило впечатление, че по грайфера и страничните стени има странни цветни точки – жълти, червени, бели, както и тънки цветни ивици по протежение на цялата каучукова материя. Повечето шофьори смятат, че това са фабрични маркери за качество или складови номера, но истината е съвсем различна и разкрива изумителната прецизност на съвременното гумено производство.

Във фабриките за гуми нищо не се прави случайно, а цветните маркировки всъщност представляват своеобразен комуникационен код между завода и монтажника в сервиза. При производството на една гума е физически невъзможно постигането на абсолютно перфектно разпределение на теглото и съвършена кръгла форма в мащаб до микрометър. Винаги има съвсем леки отклонения, които при висока скорост могат да се превърнат в дразнещи вибрации. Именно затова инженерите използват цветните точки като ориентир за перфектен баланс.

Червените точки обикновено обозначават така наречената точка на максимална радиална сила или най-тежкото място на гумата. От своя страна, джантите на автомобилите също имат своите физически особености и леко отклонение в теглото, като най-лекото място на джантата често се отбелязва с малка вдлъбнатина или боя. Професионалните гумаджии знаят, че червената точка на гумата трябва да съвпадне точно с тази маркировка на джантата, за да се неутрализират взаимно производствените неравномерности.

Жълтите точки имат малко по-различна роля и показват най-лекото място на самата гума. Когато на джантата липсва фабрична маркировка, правилото е жълтата точка да бъде позиционирана точно срещу металния вентил за напомпване, който по своята същност тежи малко повече от останалата част на джантата. Това елегантно геометрично решение драстично намалява нуждата от оловни тежести при последващото балансиране и осигурява идеално гладко въртене на колелото.

Що се отнася до цветните ивици, които се простират по цялата дълбочина на грайфера, те служат предимно за логистични цели в самия производствен завод. Докато гумите се съхраняват на огромни стелажи в складовете, тези цветни линии позволяват на работниците да разпознават мигновено различните модели, размери и видове каучукови смеси, без да се налага разчитане на ситните надписи по страничната стена. Любопитното е, че след като автомобилът измине първите няколкостотин километра, тези цветни следи се изтриват напълно от триенето в асфалта, оставяйки тайната на фабричния баланс скрита дълбоко в динамиката на колелото.