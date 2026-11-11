Новини
Технологии »
Изтекоха макети на iPhone Air 2 и iPhone 18

Изтекоха макети на iPhone Air 2 и iPhone 18

11 Ноември, 2026 10:14 632 0

  • iphone air 2-
  • iphone 18-
  • apple-
  • смартфони-
  • технологии

Снимките подсказват за втора камера при Air 2, докато стандартният iPhone 18 може да запази визията на iPhone 17

Изтекоха макети на iPhone Air 2 и iPhone 18 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Предполагаеми макети на iPhone Air 2 и iPhone 18 се появиха онлайн месеци преди очакваното представяне на двата модела. Снимките са публикувани в китайската платформа Weibo от Smart Pikachu. Те не потвърждават окончателните характеристики на устройствата, но дават предварителна представа за корпусите и разположението на камерите.

Макетът на iPhone Air 2 показва телефон с по-тънък корпус спрямо първия модел от серията и две задни камери. Общата форма на задния панел изглежда близка до тази на предшественика, като най-видимата промяна е добавянето на втори обектив.

Изтекоха макети на iPhone Air 2 и iPhone 18

Очаква се iPhone Air 2 да разполага с 6,55-инчов OLED дисплей с честота на опресняване 120 Hz. Предполага се също, че Dynamic Island ще бъде по-малък. Предишни течове приписват на модела две 48-мегапикселови задни камери и титаниева рамка.

Тези характеристики все още не са потвърдени от Apple. Макетите обикновено се използват от производители на аксесоари и могат да отразяват предполагаеми размери и разположение на компонентите, но не доказват как ще изглежда серийният телефон.

Изтекоха макети на iPhone Air 2 и iPhone 18

При стандартния iPhone 18 промените във външния вид изглеждат по-ограничени. Макетът показва дизайн, близък до този на iPhone 17, включително задния модул на камерите.

Според разпространените до момента твърдения моделът може да получи 6,3-инчов OLED дисплей, две 48-мегапикселови задни камери и чипсет A20. Обсъжда се и възможно увеличение на цената, подобно на очакваното поскъпване при моделите iPhone 18 Pro.

Apple се очаква да представи iPhone Air 2 и стандартния iPhone 18 през пролетта на 2027 година. На същото събитие вероятно ще бъде показан и по-достъпният iPhone 18e. Компанията все още не е обявила официални дати, цени или технически характеристики на тези устройства.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ