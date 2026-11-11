Изтекоха макети на iPhone Air 2 и iPhone 18

Предполагаеми макети на iPhone Air 2 и iPhone 18 се появиха онлайн месеци преди очакваното представяне на двата модела. Снимките са публикувани в китайската платформа Weibo от Smart Pikachu. Те не потвърждават окончателните характеристики на устройствата, но дават предварителна представа за корпусите и разположението на камерите.

Макетът на iPhone Air 2 показва телефон с по-тънък корпус спрямо първия модел от серията и две задни камери. Общата форма на задния панел изглежда близка до тази на предшественика, като най-видимата промяна е добавянето на втори обектив.

Очаква се iPhone Air 2 да разполага с 6,55-инчов OLED дисплей с честота на опресняване 120 Hz. Предполага се също, че Dynamic Island ще бъде по-малък. Предишни течове приписват на модела две 48-мегапикселови задни камери и титаниева рамка.

Тези характеристики все още не са потвърдени от Apple. Макетите обикновено се използват от производители на аксесоари и могат да отразяват предполагаеми размери и разположение на компонентите, но не доказват как ще изглежда серийният телефон.

При стандартния iPhone 18 промените във външния вид изглеждат по-ограничени. Макетът показва дизайн, близък до този на iPhone 17, включително задния модул на камерите.

Според разпространените до момента твърдения моделът може да получи 6,3-инчов OLED дисплей, две 48-мегапикселови задни камери и чипсет A20. Обсъжда се и възможно увеличение на цената, подобно на очакваното поскъпване при моделите iPhone 18 Pro.

Apple се очаква да представи iPhone Air 2 и стандартния iPhone 18 през пролетта на 2027 година. На същото събитие вероятно ще бъде показан и по-достъпният iPhone 18e. Компанията все още не е обявила официални дати, цени или технически характеристики на тези устройства.