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Samsung се присмя на iPhone Duo

Samsung се присмя на iPhone Duo

12 Ноември, 2026 10:35 471 1

  • samsung-
  • apple-
  • iphone duo-
  • galaxy z fold8-
  • сгъваеми смартфони

В нова реклама компанията постави черна лента върху Galaxy Z Fold8, за да имитира спорния елемент от интерфейса на Apple

Samsung се присмя на iPhone Duo - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung насочи нова реклама към страничната лента на Apple iPhone Duo. В краткия клип компанията поставя черна вертикална лента върху екрана на Galaxy Z Fold8, за да имитира елемента от интерфейса на сгъваемия смартфон на Apple.

Страничната лента е част от адаптивната навигационна система на iPhone Duo. При нея различни елементи на интерфейса се подреждат във вертикална колона отстрани на екрана. Именно заеманото от колоната пространство се превърна в една от обсъжданите особености на устройството.

Видеото показва Galaxy Z Fold8 с поставена черна лента върху част от външния екран. Така Samsung визуално пресъздава страничната навигация на iPhone Duo, без да прави техническо сравнение между двата модела.

Samsung се присмя на iPhone Duo

След премахването на лентата се разкрива по-голяма видима площ, върху която продължава да се възпроизвежда съдържание. Основното послание на рекламата е, че външният екран на Galaxy Z Fold8 може да покаже повече информация, когато няма допълнителна вертикална колона.

Новият клип продължава практиката Samsung да използва рекламите си, за да подчертава решения, които представя като слабости на продуктите на Apple. Този път фокусът е върху софтуерния дизайн на iPhone Duo, а не върху сгъваемия механизъм или техническите характеристики на устройствата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хихи

    0 0 Отговор
    Може и на вътрешния една лента да поставят озвучена от "скръъъъц"🤣

    10:38 12.11.2026