ФБР прекъсна инфраструктура на севернокорейски хакери

ФБР и Министерството на правосъдието на САЩ прекъснаха х cloud инфраструктура, използвана в севернокорейска хакерска кампания, наречена FaceStealer. Американските власти съобщиха, че схемата е довела до кражбата на над 400 млн. долара в криптовалута през последните 18 месеца, като едновременно с това е била използвана за атаки срещу разработчици и проекти с отворен код.

При операцията ФБР е иззело повече от 900 видеозаписа от уебкамери на жертви. Според разследващите хакерите са използвали откраднати профили в комуникационни платформи, предварително записани видеа и дипфейкове, за да се представят за познати или влиятелни фигури от криптоиндустрията.

Фалшиви видеосрещи и зловреден софтуер

Целите са получавали покани за срещи в Zoom или Microsoft Teams, изпратени от вече компрометирани акаунти. По време на разговора нападателите са създавали привидна техническа неизправност и са насочвали жертвата към линк или инструкция за нейното отстраняване. Така на компютъра е бил инсталиран зловреден софтуер, чрез който са били крадени криптовалута, идентификационни данни и достъп до други системи.

„FaceStealer е изключително ефективна схема за социално инженерство, способна да заблуди дори най-опитния технически и киберсигурен потребител“, заяви Патрик Гранди, ръководител на офиса на ФБР в Лос Анджелис. По думите му кампанията използва доверието към широко разпространените видеоплатформи и личните взаимоотношения.

Отделно разследване за обира на Binance

Американските власти разграничават FaceStealer от мащабния пробив в криптоборсата Binance. На 29 октомври от платформата са били откраднати криптоактиви за около 6,3 млрд. долара. ФБР приписва атаката на севернокорейската група TraderTraitor, но не е потвърдило, че именно FaceStealer е използвана за проникването в системите на Binance.

След кражбата криптоплатформи и частни компании са замразили общо над 2,7 млрд. долара. Министерството на правосъдието на САЩ е получило съдебно разрешение да изземе или ограничи достъпа до над 1,2 млрд. долара от тези средства. Според ФБР откраднатите активи са били насочвани основно към етериум, а след това са започнали да се прехвърлят през децентрализирани услуги, криптомостове, миксери и борси.

„Усилията за проследяване, замразяване, изземване и конфискация на откраднатите виртуални активи продължават“, посочи Министерството на правосъдието. ФБР, Сикрет сървис и данъчната служба на САЩ призоваха доставчиците на услуги за виртуални активи да блокират транзакции, свързани с адреси на TraderTraitor.

САЩ свързват севернокорейските кибероперации с финансиране на режима в Пхенян и на забранени оръжейни програми. Разследването по случая Binance продължава, а американските власти заявяват, че възстановяването и конфискацията на средствата ще зависят от проследяването на последващите им движения.

Източници: apnews.com, therecord.media