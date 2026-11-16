GTA VI може да доведе до масови болнични

Премиерата на Grand Theft Auto VI може да доведе до вълна от отсъствия от работа. Част от играчите планират предварително да използват платен отпуск, докато други обмислят да се обадят, че са болни, за да прекарат деня с една от най-очакваните видеоигри от години.

Grand Theft Auto VI ще излезе на 19 ноември за PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Играта е разработена от Rockstar Games и е следващото основно заглавие в поредицата, което поддържа изключително висок интерес сред играчите.

За едни премиерата означава планиран почивен ден, заявен по установения ред. Други обсъждат отсъствие под претекст за заболяване, което превръща очакваното излизане на играта не само в културно събитие, но и в потенциално предизвикателство за работните графици.

Засега не е потвърдено колко служители действително ще отсъстват заради Grand Theft Auto VI. Ясно е обаче, че интересът към играта вече кара част от играчите да променят плановете си за работа, отпуск и почивка около 19 ноември.