Grand Theft Auto VI е най-големият старт в историята на PlayStation, обяви Sony. Повече от 39 милиона уникални играчи са стартирали играта на PlayStation 5 в първите дни след премиерата, с което заглавието изпреварва всички предишни постижения на платформата за период от 32 години и пет поколения конзоли.

Данните обхващат периода от 19 до 22 ноември 2026 година и са представени от Тим Тури, мениджър „Комуникации за съдържанието“ в Sony Interactive Entertainment. „Вълнението и страстта на общността превърнаха този момент в нещо наистина специално за всички нас“, заяви Тури.

Потребителите на PS5 са прекарали общо 683 милиона часа в GTA VI. Това се равнява на средно 17,4 часа на човек за разглеждане на света на играта и историите на Джейсън и Лусия.

GTA VI е поставила и рекорд за най-голям брой едновременно играещи потребители в историята на PlayStation. Според Sony постижението надминава досегашните рекорди при мултиплейър, безплатни и еднопотребителски заглавия. Компанията не посочва конкретния максимален брой играчи, достигнат в един и същи момент.

Премиерата е довела и до най-големия брой нови конзоли PS5, свързани в един ден, извън периодите около края на годината и празничното пазаруване. GTA VI е била първата стартирана игра на 70 процента от новите конзоли, закупени и свързани по време на премиерния уикенд.

Още преди данните за PlayStation играта беше свързана с рекордни финансови резултати. Приходите от продажби в първия ден са достигнали 3,79 млрд. долара, което я превръща в най-големия старт в развлекателната индустрия според представените данни.