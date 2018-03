Милиардерът Джеф Безос с куче робот

За какво ви е истински домашен любимец, за който трябва да се грижите обезателно, да го извеждате минимум два пъти на ден и т.н. Такива са разсъжденията на милиардера Джеф Безос, който определено може да си позволи новия продукт на компанията Boston Dynamics. Най-богатият бизнесмен (по данни на Forbes) разпространи в Twiter видео, в което се разхожда с четириногия електронен любимец SpotMini.

Taking my new dog for a walk at the #MARS2018 conference. #BostonDynamics pic.twitter.com/vE6CXrvV3o