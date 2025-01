Samsung представи Galaxy Ultra S25 и S25 Ultra (ЧАСТ I)

При представянето на новата линия Galaxy S25 Samsung даде да се разбере, че освен хардуерът, тази година и софтуерът е звездата на шоуто. Това не означава, че хардуерът не е впечатляващ, но фокусът изглежда е върху нововъведенията в потребителското изживяване, задвижвани от One UI 7 и функциите на следващото поколение AI.

Под капака на серията S25 се намира специално създадена за Galaxy мобилна платформа Snapdragon 8 Elite, която обещава значителен скок в производителността. Бенчмарковете сочат 37% подобрение на процесорната мощ, 30% увеличение на графичния рендър на GPU и зашеметяващото 40% увеличение на производителността на NPU в сравнение с предишното поколение.

Оперативната памет е увеличена навсякъде, като всички модели S25 вече разполагат с 12 GB. Опциите за съхранение остават разнообразни, като S25 започва от 128GB и предлага конфигурации с 256GB и 512GB, докато S25+ запазва опциите си за съхранение от миналата година.

Размерите на дисплея остават непроменени спрямо предишното поколение, като S25 е с 6,2-инчов панел, а S25+ предлага по-голям 6,7-инчов дисплей. Въпреки това инженерите на Samsung са успели да намалят дебелината с 0,4 мм и теглото с няколко грама и на двата модела, без да правят компромис с капацитета на батерията. И двата дисплея са LTPO OLED панели с променлива честота на опресняване, варираща от 1 Hz до 120 Hz, което осигурява плавно и енергийно ефективно визуално изживяване. S25+ запазва резолюцията си от 1440p+, докато S25 се придържа към 1080p+.

Докато хардуерът на камерата изглежда до голяма степен непроменен от серията S23, с 50MP основен сензор, 10MP 3x телефото обектив и 12MP ултраширок обектив, фокусът е върху софтуерните подобрения. По подразбиране вече е активиран 10-битов HDR видеозапис, който предлага по-широк динамичен обхват за заснемане на зашеметяващи визуални ефекти. Освен това новата функция Galaxy Log дава възможност за класификация на цветовете на професионално ниво, което дава на потребителите по-голям творчески контрол върху тяхната видеография. Подобреното редуциране на шума се справя с проблемите на видеото при слаба светлина, а функцията Audio Eraser предоставя уникално решение за премахване на нежелания фонов шум от записите. Тя може да изолира и премахва специфични категории звуци, като гласове, вятър или шум от тълпата, като гарантира, че видеоклиповете ви имат ясен и отчетлив звук.

Фотографите ще оценят новия режим „Виртуална бленда“ във функцията Expert RAW, който позволява прецизен контрол върху дълбочината на рязкост. Портретното студио също получава подобрение, което позволява на потребителите да създават по-реалистични и реалистични изражения на лицето в портретните си снимки.

Устойчивостта е все по-голям проблем и Samsung го решава, като включва рециклирани материали в алуминиевите рамки Armor на S25 и S25+. Батериите също така използват поне 50% рециклиран кобалт, демонстрирайки ангажимента на Samsung към екологичните практики. И двата телефона запазват своя рейтинг за водо- и прахоустойчивост IP68, което гарантира, че могат да издържат на потапяне във вода на дълбочина до 1,5 м в продължение на 30 минути.

Що се отнася до свързаността, серията S25 може да се похвали с поддръжка на 5G (включително mmWave в някои региони), Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Софтуерът заема централно място с One UI 7, който обещава множество функции с изкуствен интелект и фокус върху поверителността на потребителите. Personal Data Engine разширява функциите на изкуствения интелект на устройството, като ви позволява да използвате команди на естествен език за търсене в галерията или за достъп до информация, без данните ви да напускат устройството. Новата лента Now Bar на заключения екран предоставя контекстуално подходящи предложения през целия ви ден, задвижвани от Now Brief.

Взаимодействието с телефона става по-интуитивно с Gemini - мощен асистент с изкуствен интелект, достъпен чрез натискане и задържане на страничния бутон. Gemini работи безпроблемно в приложенията на Samsung и Google, както и в избрани приложения на трети страни като Spotify.

Circle to Search се усъвършенства, като разпознава телефонни номера, имейли, URL адреси и други, оптимизирайки процеса на търсене. Историята на обажданията става по-удобна за управление с функцията Call Transcript, която обобщава и организира вашите обаждания. Функцията Write Assist се оказва ценен инструмент за водене на бележки, като автоматично обобщава и форматира бележките ви за по-добра яснота и организация. Функцията Drawing Assist добавя нотка на творчество, като ви позволява да трансформирате скици или текстови описания в изображения.

Galaxy S25 и S25+ ще се предлагат в различни цветове при пускането им на пазара, включително Navy, Silver Shadow, IcyBlue и Mint, както и ексклузивните Blue Black, Coral Red and Pink Gold