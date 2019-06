Boeing-и на паркинг за коли

Няколко самолета Boeing 737 MAX бяха изкарани на паркинга за сътрудници на компанията. Представител на организацията заяви, че ръководството е взело това решение, с цел да използва всички ресурси по време на паузата в предлагането на модела. Според специалистите от Boeing, паркирането на тези места на лайнерите ще доведе до по-ниски разходи, предвид кризата, налегнала компанията. Ежемесечно едно паркомясто за самолет струва на компанията $2000.

Historical moment in Aviation history! ✈️

Aerial images show the Boeing 737 MAX aircraft parked in the staff car park because there is no more capacity left at the airport. pic.twitter.com/TZ3MKH8rdM