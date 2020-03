Вече може да инсталирате Android и на iPhone

Затворената екосистема на често е причината, която тласка някои потребители към света на Android. Благодарение на нов проект, наречен Project Sandcastle, вече можете да използвате мобилната операционна система на Google и на iPhone, съобщи Softpedia. С други думи, да, сега можете да инсталирате Android на благодарение на екипа Corellium.

Засега обаче Project Sandcastle работи само на iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPod Touch и имайки предвид, че все още е в бета версия, могат да се появят много грешки. Разработващият екип обяснява, че на гореспоменатите устройства може да се инсталира Android 10, но без поддръжка на клетъчни и Bluetooth. Можете обаче да използвате Wi-Fi, за да се свържете с интернет.

Излишно е да се споменава, че този проект не цели да превърне Android в ежедневната операционна система на iPhone. Или поне не сега, тъй като все още липсват много функции, включително поддръжка за услуги на Google. Това означава, че няма да можете да използвате приложенията на интернет гиганта. Всички останали апликации трябва да работят нормално, когато ги изтегляте от други магазини или използвате самостоятелни инсталатори APK.

Също така, трябва да имате предвид, че инсталирането на Android на iPhone с помощта на Project Sandcastle не превръща мобилния софтуер на Google в постоянна операционна система. Това означава, че след като рестартирате iPhone устройството се връща към iOS.

Here is an iPhone 7 booting Android ! pic.twitter.com/cfCdSEzTbo