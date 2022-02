Samsung представи Galaxy S22. Какво ново? (ЧАСТ 1)

След дълго чакане, ето че Samsung най-после представи флагманите при своите смартфони – Galaxy S22, Galaxy S22 Plus и Galaxy S22 Ultra. Трите смартфона пристигат с много промени, камера от най-високо ниво и най-добрият дисплей в сегмента.

Дизайнът на Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus ни е добре познат от десетките кадри, които видяхме преди премиерата на устройствата, но за да ги обобщим: метална рамка, матов стъклен гръм и тройна камера правят впечатление отзад, докато в предната част виждаме дисплей с изключително тънки рамки и малък отвор за селфи камерата.

Разликата между стандартния модел и Plus версията се крие в екрана, където Galaxy S22 залага на 6.1-инчов дисплей, а по-голямата версия може да се похвали с 6.6-инчов екран. И двата разчитат на Dynamic AMOLED технология и честота на опресняване до 120Hz.

Камерите са общо четири на брой, като основният сензор е с резолюция от 50MP, портретната оптика разчита на 10MP сензор с 3-кратен зуум, а третата ултраширока камера използва 12MP сензор. Предната камера е с резолюция от 10MP.

В Европа смартфоните ще разчитат на процесор Exynos 2200, заедно с 8GB RAM, докато мястото за съхранение може да варира от 128GB до 256GB. По-големият S22 Plus разчита на 4500мАч батерия, докато стандартната версия се задоволява с 3700мАч батерия. Зареждане с до 45W за Galaxy S22 Plus и с до 25W за Galaxy S22 също е една от познатите функции при двата смартфона. Цените започват от 849 евро за стандартната версия и 1049 евро за Plus модела.