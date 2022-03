Мъск предупреди: „Starlink може да бъде в опасност в Украйна, използвайте услугата внимателно.“

Изпълнителният директор на Tesla и SpaceX – Илон Мъск предупреди, че интернет услугите предоставяни от компанията му Starlink могат да бъдат „под прицел“ в Украйна. Американецът отправи предупреждението само няколко дни, след като експерт по интернет сигурността предупреди, че подобни средства за сателитна комуникация могат да се превърнат в цел за Русия.

„Важно предупреждение: В някои райони в Украйна, Starlink е единствената неруска комуникационна система, която все още функционира, следователно шансовете за нападение са значителни. Моля използвайте ги с повишено внимание.“, написа Мъск в една от многобройните си публикации в Twitter.

Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution.