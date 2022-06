Как дръжките на вратите на Tesla спасиха шофьор от насилник? (ВИДЕО)

През годините Tesla многократно е получавала критики за своите прибиращи се дръжки, бидейки един от първите производители на пазара, които въведоха тази функция във всичките си модели. Още през 2012 година, когато се появи Model S, компанията получи критики за това, че през зимата те могат да замръзнат, с времето ще дефектират и други подобни. Сега, 10 години по-късно, системата помогна на шофьор да се предпази от агресор на пътя и показа своите добри страни.

There has been a lot on the news lately how dangerous the Tesla doors handles are. But - nobody ever talks about how great it is to have hidden door handles when a road rager approaches your car. It's brilliant! @tesla @elonmusk pic.twitter.com/ZDJC221oI0