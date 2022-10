Мъск обясни как Cybertruck може да се използва като лодка

Илон Мъск отново блесна в интернет пространството по-рано този месец, като обяви, че пикапът Cybertruck, чиято серийна версия очакваме съвсем скоро, ще може да бъде използван като лодка при определени условия. Това бързо срещна подигравки, като дори привлече вниманието на официалните власти, които предупредиха хората да не се пробват да използват пикапа като лодка.

Сега Мъск даде малко повече разяснения за това как точно Cybertruck ще се използва като лодка и още по-специално как ще пресича 477-метровия канал между две от съоръженията на компанията. В крайна сметка се оказва, че пикапът няма да може да се използва като лодка или поне не в конфигурация в която пристига от завода.

You’d need an electric propeller mounted on the tow hitch to go faster than a few knots.



There might a creative wheel hub design that can generate meaningful thrust.