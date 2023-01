Бил Гейтс разкри какъв телефон използва

Един от най-популярните и богати хора в света – Бил Гейтс даде отговор на един от най-задаваните въпроси, който потребители в Reddit му зададоха в секцията AMA (Ask Me Anything). Милиардерът сподели какъв смартфон използва всеки ден и изненадващо това не е устройство от серията Surface на Microsoft.

Преди Гейтс бе споделял, че използва Samsung Galaxy Z Fold 3, който бе актуалното сгъваемо устройство на корейците до това лято. Сега, очаквано, основателят на Microsoft го заменил. Новият смартфон, който той използва е следващото поколение на сгъваемия смартфон – Galaxy Z Fold 4.

Бил Гейтс сподели, че смартфонът му е подарък от приятел, който приятел се оказва вицепрезидентът на Samsung. Именно той е подарил устройството на Гейтс, който изглежда няма нищо против да използва смартфон на партньорска компания или поне докато собствения му бранд покаже подобен модел.