Кои са най-застрашените индустрии от кибератаки?

Финанси, застраховане, афилиейт, гейминг, бетинг, електронна търговия, производство както и правителствени организации - това са най-застрашените индустрии, които изискват специално внимание по отношение на киберсигурността. Това съобщиха от IT компанията European Advanced Vision IT Ltd.

Причината е, че това са големи конкурентни индустрии, които разполагат с масиви от данни и финансова информация и много средства. Атаките срещу тях са насочени именно към този ценен капитал.

С развитието на технологиите, много компании вече съхраняват чувствителна информация, като например финансови данни, информация за клиенти и търговски тайни. Ако тази информация бъде компрометирана, това може да доведе до финансови загуби, увреждане на репутацията и премахване на конкурентни предимства. От друга страна, много предприятия са обект на разпоредби, които изискват от тях да защитават определени видове данни, като например лична информация. Неспазването им може да доведе до глоби и правни санкции.

Най-често подходите за намиране на решение са два – наемане на персонал, който да управлява сигурността в организацията или сертифицирана фирма, която предоставя хората, процесите и технологиите на месечна база. Иновативно решение на проблема е ползването на Cloud системи с допълнителна Cybersecurity защита, предоставена от компании, които специализират и имат опит в двете направления – Cloud и Cybersecurity, съобщават от IT компанията.

В момента подобнa услуга не е широко разпространена на пазара. Повечето компании са специализирали или в едното, или в другото направление. С иновативната защита в двете направления, рисковете могат да бъдат избегнати и прогнозирани в много ранен етап. Cloud системите стават все по-сложни и е от изключително значение “пробойните” в тях да са неутрализирани още в ранен етап на интегрирането им. Комбинирането на двете неща спестява ценен ресурс по отношение на средства, време и човешки фактор, който да се ангажира за запознаване и решаване на проблема.

Основната цел на сигурността в облака е да се гарантира поверителността, целостта и наличността на данните и ресурсите, съхранявани и обработвани в него. Затова е важно осигуряването на сигурността на облачната инфраструктура, включително сървъри, устройства за съхранение и мрежови устройства; управление на идентичността и достъпа (IAM); откриване и реагиране на заплахи, както и мониторинг и реакция на инциденти и атаки в областта на сигурността в облачната среда.

Кибератаките са все по-често явление в днешните технологични времена. Това са опити за получаване на неоторизиран достъп до система или до данни, като популярният термин за това е "хакерство". Определят се като неразрешено използване на системи за обработка или съхранение на данни; промени в софтуера на устройството или злонамерено прекъсване на услугата.