Автономни таксита показаха, че технологията все още не е напълно развита

Развитието на автономните автомобили все още не е достигнало своя край и доказателство за това е интересна случка от Сан Франциско с участието на две безпилотни таксита на компанията Cruise. Кадри в интернет показват как две от колите на компанията са се оплели в предпазна лента и кабели и са останали блокирани на улицата. Снимки от инцидента са споделени в Twitter, а някои от хората сравняват инцидент с „мухи заловени в лепкав капан“.

More weather drama in my neighborhood. 2 driverless cars didnt detect 1) the caution tape blocking my street and 2) the down @SFMTA_Muni wires. Now theyre tangled up like flies in sticky traps. 🌧 🤷🏽‍♂️ 🌧 @SFGate @kron4news @nbcbayarea pic.twitter.com/cLdGjvorRE