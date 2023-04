YouTube предупреждава потребителите си за измама

YouTube използва своя Twitter профил, за да предупреди всички свои потребители за измама, която се случва през последните седмици. Неустановени към момента лица използват фалшив имейл [email protected], за да изпращат съобщения с прикачен линк, вероятно свързан със зловреден софтуер.

Към момента съобщението е получавано, както от малки профили, така и от такива със стотици хиляди абонати. На пръв поглед съобщението изглежда правдоподобно с всички отличителни за YouTube символи. В текста се споменава актуализация на правилата за монетизиране на клиповете и промяна на общите условия с прикачен линк, който трябва да отворите.

Be careful. Session hijackers are now spoofing the YouTube email address!



This is very serious. Don’t fall for it. @YouTubeLiaison pic.twitter.com/i2htCztPLH