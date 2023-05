Google показа сгъваемия Fold за първи път (ВИДЕО)

Снимки, видеа и характеристики на Pixel Fold се въртят в интернет от поне година, но ето, че сега за първи път такива кадри се появяват от официалния източник, а именно Google. Технологичната компания за първи път сподели кадри на сгъваемия Pixel Fold, преди официалната му премиера, която ще се състои на 10 май тази година.

По-малко от седмица преди официалното събитие можем да видим краткото видео, което ни показва сгъваемия смартфон в пълния му блясък, както отвън, така и отвътре. От компанията не потвърждават характеристиките, но можем да видим, че вътрешния сгъваем екран е с ясно изразени и по-дебели рамки от очакваното, докато дизайнът на външния екран е скрит от черен на цвят тапет.

✨May The Fold Be With You✨https://t.co/g6NUd1DcOJ#GoogleIO #PixelFold

May 10 pic.twitter.com/K8Gk21nmo8