Toyota RAV4 измина близо 2 хил. км на ток без спиране за презареждане (ВИДЕО)

Компанията Electreon успя да докаже предимствата на своята разработка, като измина 1924.56 километра с плъг-ин хибридна Toyota RAV4, без спиране за зареждане. Постижението е направено на специално построена за целта писта, а Toyota-та е използвала единствено електромоторите си, като е изхабила 241.96кВтч. По време на постижението са се сменили 55 шофьора в рамките на около 100 часа.

Тайната на рекорда се крие в настилката по която Toyota-та се движи или по-конкретно под нея. Electreon разработва успешно безжично зареждане за автомобили, което се поставя под асфалтовия слой и зарежда електрическите автомобили по време на движение. За поставянето на рекорда е използвана плъг-ин хибридна RAV4 с 18кВтч батерия, която се презарежда бързо от изградената инфраструктура, като същевременно доказва, че не е нужно използването на големи батерии за изминаване на по-големи разстояния, разкриват от компанията.

През март Electreon подписа споразумение с Toyota и DENSO. Заедно те планират да разработят технология за безжично зареждане за нови автомобили, както и комплект, който да позволи на по-старите автомобили да използват пътищата за зареждане.

"Това партньорство ще направи безжичното зареждане достъпно за разнообразен и широк кръг водачи и ще демонстрира многобройните предимства на безжичното зареждане като икономически ефективно чисто решение за зареждане на електромобили, както и като катализатор за намаляване на въглеродния отпечатък на електромобилите", заяви тогава Орен Езер, главен изпълнителен директор на Electreon.

